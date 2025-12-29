Соберутся рестораны и кафе города, чтобы ты продегустировал всю палитру вкусов. А чтобы было ещё веселее — присоединяйся к играм и творческим мастер-классам. Каждый день с 14:00 до 20:00 для гостей проходит развлекательная программа: • выступления на главной сцене • игры с аниматорами — «Поварами зимы» • мастер-классы по изготовлению чайных аромасаше, праздничных подсвечников и шкатулок. 2 января с 15:15 до 15:40 и с 16:40 до 17:10 Дед Мороз и Снегурочка проведут интерактивные игры и конкурсы и вручат подарки. Площадь перед зданием Новой Третьяковки Часы работы гастрономической зоны: с 10:00 до 22:00, 31 декабря — до 18:00, а 1 января — с 15:00 до 21:00