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Гастрофестиваль «Вкусные морозы 2.0»

Москино Музеон
Крымский Вал 10

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Соберутся рестораны и кафе города, чтобы ты продегустировал всю палитру вкусов. А чтобы было ещё веселее — присоединяйся к играм и творческим мастер-классам. Каждый день с 14:00 до 20:00 для гостей проходит развлекательная программа: • выступления на главной сцене • игры с аниматорами — «Поварами зимы» • мастер-классы по изготовлению чайных аромасаше, праздничных подсвечников и шкатулок. 2 января с 15:15 до 15:40 и с 16:40 до 17:10 Дед Мороз и Снегурочка проведут интерактивные игры и конкурсы и вручат подарки. Площадь перед зданием Новой Третьяковки Часы работы гастрономической зоны: с 10:00 до 22:00, 31 декабря — до 18:00, а 1 января — с 15:00 до 21:00

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