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Гастродень «Вишнёвый сад»

Рынок на Ленинском, Ленинский проспект, 108с1

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На крыше Рынка на Ленинском пройдёт выставка-дегустация крафтового крепкого алкоголя от 40 производителей. Билет даёт гостям безлимитный доступ к дегустации настоек, наливок, ликёров, виски и рома – от классических до авторских напитков частных винокуров. В стоимость билета также входит фирменная рюмка на память, вода и снеки. В программе: конкурс на лучший вишнёвый напиток и сеты диджеев под открытым небом.

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