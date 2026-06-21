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Еда
Про событие
На крыше Рынка на Ленинском пройдёт выставка-дегустация крафтового крепкого алкоголя от 40 производителей. Билет даёт гостям безлимитный доступ к дегустации настоек, наливок, ликёров, виски и рома – от классических до авторских напитков частных винокуров. В стоимость билета также входит фирменная рюмка на память, вода и снеки. В программе: конкурс на лучший вишнёвый напиток и сеты диджеев под открытым небом.
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