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Гастро-пикник «Август»

Фестивальное поле «Дикой Мяты», Приокская улица, Бунырево, Алексинский район

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждут ресторанная зона, фермерская ярмарка и кулинарная школа; презентации блюд из локальных продуктов и мастер-классы от топовых фуд-блогеров. Конечно же, состоится потрясающий Гала-ужин от лучших шеф-поваров региона. Также гостей ждут музыкальные выступления ярких групп со всей страны — резидентов крупнейшего независимого фестиваля «Дикая Мята». И ещё много чего интересного, творческого, яркого и вкусного.

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