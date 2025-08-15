Тебя ждут ресторанная зона, фермерская ярмарка и кулинарная школа; презентации блюд из локальных продуктов и мастер-классы от топовых фуд-блогеров. Конечно же, состоится потрясающий Гала-ужин от лучших шеф-поваров региона. Также гостей ждут музыкальные выступления ярких групп со всей страны — резидентов крупнейшего независимого фестиваля «Дикая Мята». И ещё много чего интересного, творческого, яркого и вкусного.