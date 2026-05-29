Концерт с атмосферой сказки для волшебников. Музыкальное сопровождение доверено талантливым музыкантам, представляющим разные факультеты школы волшебства. Если присмотреться, можно заметить мантии участников оркестра, указывающие на их принадлежность к Слизерину, Пуффендую, Когтеврану или Гриффиндору. Более того, каждый инструментальный коллектив словно символизирует одну из башен замка, скрытого от глаз обычных людей. Этот уникальный ансамбль создан для того, чтобы «рассказать» музыкальную историю Гарри Поттера. На сцене появятся не только главные герои, но и такие знакомые персонажи, как Букля, Хагрид, Лили Поттер, Драко Малфой и даже Добби. Зрители смогут погрузиться в атмосферу захватывающего матча по квиддичу, насладиться волшебным Рождеством в Хогвартсе, пережить схватку с гигантскими шахматными фигурами и представить себя на месте персонажей, кружащихся в волшебном вальсе. Хогвартс Мьюзик Тим объединяет ведущих оркестровых музыкантов столицы. Репертуар коллектива насыщен и разнообразен, он включает в себя шедевры отечественной и зарубежной музыки. Помимо концертных выступлений, оркестр ведёт активную студийную работу по записи музыкального сопровождения к фильмам и видеоиграм.