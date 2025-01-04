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Гарри Поттер и Орден Феникса

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка. Двери в кинозал откроют в 21:00. Начало в 21:30. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.

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