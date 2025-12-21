ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Гаражная распродажа керамики

Ностальгия, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

В кафе ностальгия пройдёт масштабная гаражная распродажа керамики. Более 300 позиций с нюансами. Что за нюансы? — краска смазалась/потелка, — пыль под глазурью, — скол на дне кружки, — кривая формы после обжига и так далее. Все дефекты имеют либо эстетический характер, либо влияют на функциональность, но это проговаривают. Что будет? — посуда; — украшения; — декор Цены от 300р. до 1500р.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игропром
Выбор редакции
Игропром
c
по

от 1300₽

Sigma — 3 года
Популярное
Выбор редакции
Sigma — 3 года
c
по

от 1500₽

Фест «Котики, которые любят»
Фест «Котики, которые любят»

Бесплатно

Регги Фест
Выбор редакции
Регги Фест

от 1500₽

Взаимно.фест
Выбор редакции
Взаимно.фест

2500₽

Винтажный коктейль в отеле «Националь»
Винтажный коктейль в отеле «Националь»

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста