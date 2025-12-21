В кафе ностальгия пройдёт масштабная гаражная распродажа керамики. Более 300 позиций с нюансами. Что за нюансы? — краска смазалась/потелка, — пыль под глазурью, — скол на дне кружки, — кривая формы после обжига и так далее. Все дефекты имеют либо эстетический характер, либо влияют на функциональность, но это проговаривают. Что будет? — посуда; — украшения; — декор Цены от 300р. до 1500р.