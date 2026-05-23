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Гансэлло

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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от 1800₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт Гансэлло в честь десятилетия альбома «От и До». Отправься в путешествие по миру музыки артиста на концерте, где царит по-настоящему тёплая и дружеская обстановка. Гансэлло (Никита Смирнов) — исполнитель из подмосковной Дубны, которого называют одним из самых самобытных музыкантов на отечественной рэп-сцене. Впрочем, его творчество сложно причесать под один жанр: здесь и речитатив, и мелодичный поп, и старый добрый рок-н-ролл, и даже элементы джаза. На сцене мультиформатной концертной площадки «Свобода» артиста будут сопровождать живая музыкальная группа, что сделает вечер по-настоящему особенным, а установленная в зале и признанная золотым стандартом индустрии звуковая система позволит каждому инструменту звучать чисто и объёмно. Тебя ждёт путешествие через годы: от легендарных хитов Гансэлло, ставших частью твоей личной истории, до нового материала, который ты услышишь вживую одним из первых.

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