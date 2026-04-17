За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней. Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название постановки. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты. Однако вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в московскую колоритную реальность. Для этой постановки выбран особый формат — сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. Кстати, в антракте, в фойе, действие спектакля также продолжается.