Гамлет Ин Москоу
пл. Журавлева, д. 1
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 16000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней. Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название постановки. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты. Однако вечные шекспировские темы из «Гамлета» никуда не делись — вопросы долга и мести, размышления о жизни и смерти интегрированы в московскую колоритную реальность. Для этой постановки выбран особый формат — сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему. Кстати, в антракте, в фойе, действие спектакля также продолжается.
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