Первая из серии ночных вечеринок, посвящённых погружению в андеграундную электронную музыку. Событие объединит неоновую эстетику, ночное звучание и локальное комьюнити. Главным гостем станет диджей, продюсер и райтер NMNVNDL, а также приглашённый художник SHOOOSHIN со своими фирменными стикерами. Лайнап: NMNVNDL DAM95 SINSIZZLE RAREBOY BLURWAKEUP бэк-ту-бэк LEDOVSKAYA Жанры: спид хаус / гараж / хардгрув / минимал техно Вход: свободный донат