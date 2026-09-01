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Галактика (Galaxy)

МО[ТРИ], Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая из серии ночных вечеринок, посвящённых погружению в андеграундную электронную музыку. Событие объединит неоновую эстетику, ночное звучание и локальное комьюнити. Главным гостем станет диджей, продюсер и райтер NMNVNDL, а также приглашённый художник SHOOOSHIN со своими фирменными стикерами. Лайнап: NMNVNDL DAM95 SINSIZZLE RAREBOY BLURWAKEUP бэк-ту-бэк LEDOVSKAYA Жанры: спид хаус / гараж / хардгрув / минимал техно Вход: свободный донат

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