ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

G2B3 с/ MiRET

Soma, Петровский бульвар, 14

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Новый танцевальный эпизод во дворике Soma. Будет гость Барселоны — Miret. Его музыка звучит на известных лейблах по всему миру: Bar 25, Buddha Bar, Cosmic Awakenings, Serafin Radio, а гастрольный тур растянулся от богемного Парижа до тёплых берегов Таиланда. В творчестве музыканта сплетаются кочевой дух, гипнотический грув и неукротимая танцевальная энергия. Эта музыка способна погрузить тебя в состояние сладкой мечтательности, пробуждая самые потаенные уголки вашего воображения. Еще один приглашённый гость — трио Le'Gram. Ребят можно услышать на мировых импринтах: Cosmic Awakenings, Day Dose of House, Downtempo Baby. Они не просто играют — они создают музыкальные иммерсивные путешествия, сплетая живую электронику в единое полотно звука. Атмосферу этого космического путешествия поддержат бессменные проводники — резиденты Деревца Betelgeize и Last Gentleman on Playa, а также восходящая звезда, которая уже успела засветится на лейбле — Niki Lau.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста