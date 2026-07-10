Новый танцевальный эпизод во дворике Soma. Будет гость Барселоны — Miret. Его музыка звучит на известных лейблах по всему миру: Bar 25, Buddha Bar, Cosmic Awakenings, Serafin Radio, а гастрольный тур растянулся от богемного Парижа до тёплых берегов Таиланда. В творчестве музыканта сплетаются кочевой дух, гипнотический грув и неукротимая танцевальная энергия. Эта музыка способна погрузить тебя в состояние сладкой мечтательности, пробуждая самые потаенные уголки вашего воображения. Еще один приглашённый гость — трио Le'Gram. Ребят можно услышать на мировых импринтах: Cosmic Awakenings, Day Dose of House, Downtempo Baby. Они не просто играют — они создают музыкальные иммерсивные путешествия, сплетая живую электронику в единое полотно звука. Атмосферу этого космического путешествия поддержат бессменные проводники — резиденты Деревца Betelgeize и Last Gentleman on Playa, а также восходящая звезда, которая уже успела засветится на лейбле — Niki Lau.