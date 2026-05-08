G-Pol — мультижанровый диджей/саундпродюсер. Работает с такими лейблами как Experts Only, Insomniac, Zamna, Trace Amounts, Hexagon. Имеет поддержку от таких артистов как John Summit, Dom Dolla, Hugel, Adam Sellouk, SCRIPT, Odd Mob, Acraze, Vintage Culture, Afrojack, ALOK, AYYBO, Dillon Francis, DIPLO, Don Diablo, Chris Lorenzo, Hardwell, Martin Garrix, MORTEN, Oliver Heldens, Tiesto. Его неофициальный rеwork культового хип-хоп трека Renegade Master быстро набрал обороты после того, как его начали играть Dom Dolla, Odd Mob и Acraze. Позже трек привлёк внимание Don Diablo, который предложил превратить его в официальный релиз и сделал собственный эдит. Выпущенный как G-Pol – Renegade Master (Don Diablo Edit), трек набрал больше 1.5 миллиона прослушиваний на Spotify. G-Pol также получил дополнительное признание после победы в ремикс-конкурсе на трек John Summit – Lights Go Out, выпущенный на лейблах Experts Only / Darkroom Records. Jeam Biscuit — не понятно откуда взявшийся персонаж, король вечеринок, автор песен Mallorca и Мескаль. Дресс код — коктейльный, вечерний