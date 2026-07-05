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Фузз и Дружба

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Рифмы и басы синтов хорошенько качнут столичные летние сцены. Любителям альтернативного хип-хопа будет из чего выбрать, в треках вертушки газманова + чичако + мц жёсткое ограничение точно найдётся то, что качнёт танцпол звуком и смыслом. Убийцы и их стиль тоже в широком представлении не нуждаются, у этой дискотеки свои правила и их не выбирают, но им чётко следуют. На сцене: Убийцы x Вертушка Газманова + Чичако + МЦ Жёсткое Ограничение + Фрэнк? + специальный гость.

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