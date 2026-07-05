Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Рифмы и басы синтов хорошенько качнут столичные летние сцены. Любителям альтернативного хип-хопа будет из чего выбрать, в треках вертушки газманова + чичако + мц жёсткое ограничение точно найдётся то, что качнёт танцпол звуком и смыслом. Убийцы и их стиль тоже в широком представлении не нуждаются, у этой дискотеки свои правила и их не выбирают, но им чётко следуют. На сцене: Убийцы x Вертушка Газманова + Чичако + МЦ Жёсткое Ограничение + Фрэнк? + специальный гость.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи