Рифмы и басы синтов хорошенько качнут столичные летние сцены. Любителям альтернативного хип-хопа будет из чего выбрать, в треках вертушки газманова + чичако + мц жёсткое ограничение точно найдётся то, что качнёт танцпол звуком и смыслом. Убийцы и их стиль тоже в широком представлении не нуждаются, у этой дискотеки свои правила и их не выбирают, но им чётко следуют. На сцене: Убийцы x Вертушка Газманова + Чичако + МЦ Жёсткое Ограничение + Фрэнк? + специальный гость.