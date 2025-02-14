День всех влюблённых это светлый и романтичный праздник, когда каждый человек хочет сделать что-то приятное для своей второй половинки. Поэтому специально для тебя подготовили праздничное мероприятие, позвали и собрали всех самых любимых и дорогих людей. Main: Fungus Funk. Chronomatic. Sulima. Trickster. Tzygel'. Edell. XP Voodoo. Ghost. Hi-Tech: Xitrojo. HiОlika. LovesRave. PsyComa. Rachard. more TBA...