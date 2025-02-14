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Fungus Funk back in the USSR

Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 3050₽ до 4050₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День всех влюблённых это светлый и романтичный праздник, когда каждый человек хочет сделать что-то приятное для своей второй половинки. Поэтому специально для тебя подготовили праздничное мероприятие, позвали и собрали всех самых любимых и дорогих людей. Main: Fungus Funk. Chronomatic. Sulima. Trickster. Tzygel'. Edell. XP Voodoo. Ghost. Hi-Tech: Xitrojo. HiОlika. LovesRave. PsyComa. Rachard. more TBA...

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