Risk Agents — новый музыкальный проект, объединивший уже хорошо известные на российской и международной сцене имена! Их звучание — это романтическая музыка с гитарами и синтезаторами. Special guests на Летке: — RISK AGENTS (LIVE) — SLAVA VOROSHNIN — PASHA TSEITLIN — IVAILO BLAGOEV Когда солнце скроется, ночь продолжится в старинном особняке — там, где звук звучит особенно… В особняке: — ROELBEAT — D.A.V FC / DC Бронь столов по указанному номеру телефона.