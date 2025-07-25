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Risk Agents на Летке Gestalt Club

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Risk Agents — новый музыкальный проект, объединивший уже хорошо известные на российской и международной сцене имена! Их звучание — это романтическая музыка с гитарами и синтезаторами. Special guests на Летке: — RISK AGENTS (LIVE) — SLAVA VOROSHNIN — PASHA TSEITLIN — IVAILO BLAGOEV Когда солнце скроется, ночь продолжится в старинном особняке — там, где звук звучит особенно… В особняке: — ROELBEAT — D.A.V FC / DC Бронь столов по указанному номеру телефона.

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