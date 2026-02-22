Фримаркет
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Свободный обмен вещами. Можно принести ненужное — и забрать нужное. Принимают: одежду и обувь, книги, аксессуары, предметы быта. Все вещи — чистые и в хорошем состоянии. — Вход свободный. — Всё бесплатно. — Донат пространству приветствуется. Приходи делиться, находить и давать вещам новую жизнь.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи