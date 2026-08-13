Превратили веранду в самый уютный зал города. Пледы, воздух, звёзды и большое кино. О фильме: Страшная авария, сложная личная жизнь и творчество. Сальма Хайек в байопике великой мексиканской художницы. Свободная рассадка. Занимай лучшее место сам — хоть у края, хоть в самом центре атмосферы. Когда быть: Приходи за 10 минут до сеанса. Успеешь взять напиток, устроиться поудобнее и выдохнуть. Важно: Не забудь паспорт — это единственный строгий пункт в вечере.