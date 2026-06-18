Лекция с напитками о жизни самой откровенной художницы XX века. Обратятся к её письмам: любовь, измены, ярость, надежда. Разберут главные шедевры как страницы личного дневника. Академично по форме. Честно по содержанию. В программе: – катастрофа как точка рождения: почему самоучка стала гением; – разбор ключевых работ: «Сломанная колонна», «Две Фриды», «Госпиталь Генри Форда», «Автопортрет с обезьяной и попугаем»; – сюрреалисты и Фрида: почему она отказалась от их ярлыка; – письма Фриды: откровенность, от которой невозможно оторваться. Лектор: Наталья Лавренова – искусствовед, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор тг-канала «Искусству быть!».