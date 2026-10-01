Фрида Кало и Диего Ривера
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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500₽
Возраст 16+
Про событие
Предстоящая лекция будет посвящена Фриде Кало и Диего Ривере — двум ключевым фигурам мексиканского искусства XX века. В рамках лекции рассмотрят историю их отношений и многолетнего партнёрства, а также взаимное влияние в рамках этого удивительного и сложного творческого союза. При всей неразрывности судеб этих двух знаменитых художников, каждый из них будет рассмотрен как самостоятельная фигура в национальной и мировой истории искусства. Поговорят об эволюции индивидуального стиля Фриды, о социально-политическом содержании мурализма Риверы, об индихенизме и других важных аспектах творчества этой легендарной пары в мире искусства. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.
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