Выставка «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!» посвящена одной из самых узнаваемых и вдохновляющих художниц XX века. В экспозиции представлено более 90 картин и рисунков Фриды Кало, а также работы её супруга Диего Риверы, известного мексиканского художника-муралиста. Выставка сопровождается фотографиями из личного архива Фриды. Несмотря на испытания судьбы, Фрида Кало жила с невероятной страстью и любовью к жизни. Именно это — не страдание, а жажда жизни — стало лейтмотивом выставки. Посетители смогут погрузиться в мир мексиканского фольклора, ярких цветов, природных мотивов и глубокого чувства идентичности. Здесь царят восхищение, радость творчества и верность себе. В галерее проводятся групповые и индивидуальные экскурсии. Каждый может глубже понять жизнь и историю работ Фрида Кало, особенности её творческого пути и жизненных ценностей. Также предлагают широкий ассортимент сувениров: сделай себе и своим друзьями стильный подарок на память о выставке: от магнитов до копий картин любых размеров. Будни: 12:00 — 21:00 Выходные: 11:00 — 20:00