Рождество — время особенных вечеров, ярких мелодий, тепла и света. В сиянии тысячи свечей, в старинной усадьбе XIX века прозвучат культовые композиции Фрэнка Синатры — артиста, чей голос стал символом новогодних праздников. Под звуки его музыки рождается атмосфера золотого века джаза — та самая, где огни отражаются в бокалах, время замедляется, а мир наполняется мягким светом и ожиданием чуда. Этот вечер — музыкальное путешествие в эпоху роскоши и вдохновения. Программа: Знаковые композиции из репертуара великого Фрэнка Синатры, ставшие классикой джазовой музыки: «Fly me to the moon», «Strangers in the nights», «New York, New York», «Come fly with me» и многие другие. Исполнители: Голосом вечера станет Антон Ярославский — обладатель глубокого, бархатного баритона, ведущий джазовый исполнитель Москвы, солист Филармонии «Дубрава», лауреат международных конкурсов и фестивалей. Музыкальное сопровождение создадут ведущие джазовые инструменталисты столицы, настоящие мастера звука и импровизации. Для зрителей с категорией билета «А» за 45 минут до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. К категории «А» относятся билеты 1-2 ряда. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 20 декабря в 16:00 и 19:00 концерты 21 декабря в 19:00 Продолжительность 1 час 15 минут