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Френк Синатра. Концерт на крыше

Крыша на Новокузнецкой, Большая Татарская улица, 5

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от 1800₽ до 4900₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

Крыша с панорамным видом на Замоскворечье превратится в джаз клуб. Музыка, закатное небо, бокалы вина, огни вечерней Москвы и атмосфера, в которой хочется раствориться. Роскошный концерт, посвящённый великому Фрэнку Синатре и джазу 50–60-х. На сцене — Алекс Абра: харизматичный вокалист с яркой манерой и живым общением, будто ты у него в гостях за бокалом вина. Тебя ждут: — концерт под открытым небом — уютные столики и панорамный вид на старую Москву — живая музыка и танцы на закате — фирменная кухня и атмосфера летнего вечера В случае непогоды мероприятие будет перенесено внутрь ресторана — в атмосферное пространство «Квартира с видом».

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