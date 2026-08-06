Крыша с панорамным видом на Замоскворечье превратится в джаз клуб. Музыка, закатное небо, бокалы вина, огни вечерней Москвы и атмосфера, в которой хочется раствориться. Роскошный концерт, посвящённый великому Фрэнку Синатре и джазу 50–60-х. На сцене — Алекс Абра: харизматичный вокалист с яркой манерой и живым общением, будто ты у него в гостях за бокалом вина. Тебя ждут: — концерт под открытым небом — уютные столики и панорамный вид на старую Москву — живая музыка и танцы на закате — фирменная кухня и атмосфера летнего вечера В случае непогоды мероприятие будет перенесено внутрь ресторана — в атмосферное пространство «Квартира с видом».