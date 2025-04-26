Концерт в винтажном особняке, где прозвучат бессмертные хиты Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Zaz и других легенд французской музыки в живом исполнении вокалистки Полины Литвиновой и бэнда A Paris. Приятный тембр певицы, глубокие звуки контрабаса, гармония клавишных и ритмичность кахона перенесут тебя в парижский джаз-клуб, где можно побыть наедине с музыкой в самом центре большого города. Сбор гостей – 16:00.