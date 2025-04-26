ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

French Jazz при свечах

Дом культуры Faktura#1913
ул. Маросейка, 7/8с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 7000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт в винтажном особняке, где прозвучат бессмертные хиты Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Zaz и других легенд французской музыки в живом исполнении вокалистки Полины Литвиновой и бэнда A Paris. Приятный тембр певицы, глубокие звуки контрабаса, гармония клавишных и ритмичность кахона перенесут тебя в парижский джаз-клуб, где можно побыть наедине с музыкой в самом центре большого города. Сбор гостей – 16:00.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста