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French Jazz: Edith Piaf

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На концерте тебя ждёт лучшее из репертуара легендарной вокалистки: неповторимый дух Пиаф, аутентичное исполнение и вечные мелодии певицы. Эдит начала выступать в самом сердце Парижа, в дешёвых кабаре Пигаль, где она пела для мафиози и гангстеров. Очень быстро её карьера взлетела от Бельвиля до Елисейских полей, сделав Эдит Пиаф самой известной певицей Франции. Состав: – Марья Суровцева — вокал; – Вадим Харченко — гитара; – Иван Чага — барабаны; – Марк Гайдар — контрабас; – Варвара Евдокунина — бэк-вокал. Сбор гостей в 18:30. Начало в 19:00.

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