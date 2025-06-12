На концерте тебя ждёт лучшее из репертуара легендарной вокалистки: неповторимый дух Пиаф, аутентичное исполнение и вечные мелодии певицы. Эдит начала выступать в самом сердце Парижа, в дешёвых кабаре Пигаль, где она пела для мафиози и гангстеров. Очень быстро её карьера взлетела от Бельвиля до Елисейских полей, сделав Эдит Пиаф самой известной певицей Франции. Состав: – Марья Суровцева — вокал; – Вадим Харченко — гитара; – Иван Чага — барабаны; – Марк Гайдар — контрабас; – Варвара Евдокунина — бэк-вокал. Сбор гостей в 18:30. Начало в 19:00.