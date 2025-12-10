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Freedom Jazz Orchestra

Jam Club
улица Сретенка, 11

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Завершение:

от 2000₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Новогодний концерт в Jam Club. В преддверии Нового года для тебя создали атмосферу тепла, радости и волшебства с помощью ярких джазовых мелодий. Под руководством маэстро Николя Филибера на сцену выйдут талантливые музыканты, чтобы подарить тебе незабываемый праздник. Тебя ждут любимые джазовые стандарты и новогодние хиты, а также весёлые и зажигательные ритмы, создающие праздничное настроение.

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