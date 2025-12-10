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Про событие
Новогодний концерт в Jam Club. В преддверии Нового года для тебя создали атмосферу тепла, радости и волшебства с помощью ярких джазовых мелодий. Под руководством маэстро Николя Филибера на сцену выйдут талантливые музыканты, чтобы подарить тебе незабываемый праздник. Тебя ждут любимые джазовые стандарты и новогодние хиты, а также весёлые и зажигательные ритмы, создающие праздничное настроение.
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