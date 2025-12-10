Новогодний концерт в Jam Club. В преддверии Нового года для тебя создали атмосферу тепла, радости и волшебства с помощью ярких джазовых мелодий. Под руководством маэстро Николя Филибера на сцену выйдут талантливые музыканты, чтобы подарить тебе незабываемый праздник. Тебя ждут любимые джазовые стандарты и новогодние хиты, а также весёлые и зажигательные ритмы, создающие праздничное настроение.