Возраст 18+
Стендап
Про событие
Тебя ждёт нечто неординарное, нестандартное, сносящее крышу и уносящее в далекие французские границы. ДАААА! Если ты правильно понял, то в эту пятницу по плану стендап — вечер на французском языке. Если ты любитель иностранных языков, то ты точно должен попасть на шоу.
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