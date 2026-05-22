Тебя ждёт нечто неординарное, нестандартное, сносящее крышу и уносящее в далекие французские границы. ДАААА! Если ты правильно понял, то в эту пятницу по плану стендап — вечер на французском языке. Если ты любитель иностранных языков, то ты точно должен попасть на шоу.