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Французский характер, русский терруар: история российского виноделия

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Российское виноделие переживает настоящий ренессанс, и важной частью этого пути стал проект Шато ле Гран Восток. Основанная в Краснодарском крае, на землях, аналогичных терруару Бордо, в 2003 году, винодельня объединила французские классические традиции и российский потенциал. На встрече ты разберёшь: – Историю виноделия России от античности до наших дней – Что представляет собой современное российское виноделие – Регионы производства вина в России – Классификацию российских вин – Редкие автохтонные сорта винограда – Наиболее известные винодельческие хозяйства современной России – Как классические сорта винограда Франции раскрывают свой характер на землях российского юга Под руководством представителя винодельни Шато ле Гран Восток ты продегустируешь элегантные белые, выразительные красные и ароматные полусладкие вина. К винам будут предложены лёгкие закуски, подчеркивающие вкус каждого образца.

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