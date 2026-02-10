Российское виноделие переживает настоящий ренессанс, и важной частью этого пути стал проект Шато ле Гран Восток. Основанная в Краснодарском крае, на землях, аналогичных терруару Бордо, в 2003 году, винодельня объединила французские классические традиции и российский потенциал. На встрече ты разберёшь: – Историю виноделия России от античности до наших дней – Что представляет собой современное российское виноделие – Регионы производства вина в России – Классификацию российских вин – Редкие автохтонные сорта винограда – Наиболее известные винодельческие хозяйства современной России – Как классические сорта винограда Франции раскрывают свой характер на землях российского юга Под руководством представителя винодельни Шато ле Гран Восток ты продегустируешь элегантные белые, выразительные красные и ароматные полусладкие вина. К винам будут предложены лёгкие закуски, подчеркивающие вкус каждого образца.