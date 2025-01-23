ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности

ул. Крымский Вал, 10

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 900₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

На выставке представлено около 400 произведений художника, охватывающих значительный период его творчества с начала 1960-х по настоящее время. Ведущая роль в экспозиции отведена работам из собрания Третьяковской галереи, в которой находятся объекты, картины, рисунки и фотографии художника, а также 200 серий артефактов, созданных в соавторстве с его женой Нонной Горюновой. В рамках проекта воспроизведена инсталляция «Мастерская Франциско Инфанте», объемная модель которой хранится в фондах Третьяковской галереи. Режим работы: ВС, ВТ, СР: 10:00 — 18:00 (кассы и вход до 17:00) ПН: выходной ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00 (кассы и вход до 20:00)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста