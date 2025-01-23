На выставке представлено около 400 произведений художника, охватывающих значительный период его творчества с начала 1960-х по настоящее время. Ведущая роль в экспозиции отведена работам из собрания Третьяковской галереи, в которой находятся объекты, картины, рисунки и фотографии художника, а также 200 серий артефактов, созданных в соавторстве с его женой Нонной Горюновой. В рамках проекта воспроизведена инсталляция «Мастерская Франциско Инфанте», объемная модель которой хранится в фондах Третьяковской галереи. Режим работы: ВС, ВТ, СР: 10:00 — 18:00 (кассы и вход до 17:00) ПН: выходной ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00 (кассы и вход до 20:00)