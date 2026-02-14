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Frank Sinatra — My Funny Valentine

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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Завершение:

от 2900₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты
Еда

Про событие

В День святого Валентина приходи провести самый романтичный вечер зимы там, где Москва особенно красива — в легендарной высотке на Котельнической, в арт-ресторане Signature ART, под музыку, ставшую символом любви на все времена. Роскошный джазовый концерт в исполнении Alex Abra — это признание в любви, рассказанное языком свинга, нежных баллад и голливудского настроения. Музыка, под которую хочется держаться за руки, улыбаться и чувствовать момент. Этот концерт — прекрасный способ сказать «люблю» без лишних слов. По всем вопросам, напиши менеджеру в вотсап +79169824382

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