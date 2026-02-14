В День святого Валентина приходи провести самый романтичный вечер зимы там, где Москва особенно красива — в легендарной высотке на Котельнической, в арт-ресторане Signature ART, под музыку, ставшую символом любви на все времена. Роскошный джазовый концерт в исполнении Alex Abra — это признание в любви, рассказанное языком свинга, нежных баллад и голливудского настроения. Музыка, под которую хочется держаться за руки, улыбаться и чувствовать момент. Этот концерт — прекрасный способ сказать «люблю» без лишних слов. По всем вопросам, напиши менеджеру в вотсап +79169824382