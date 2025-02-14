Импровизационный концерт вдохновлён книгой известного французского философа и семиотика Ролана Барта «Фрагменты речи влюблённого». Программа концерта обращается к той же теме романтической влюблённости, не затрагивая содержания книги напрямую. «Слово "фрагменты" в названии характеризует форму Концерта — пьесы и импровизации в минималистическом стиле обращаются к частным ситуациям общей темы, — говорит автор и исполнитель Елисей Белешин. — Речь влюблённого — универсальный язык, не подчинённый привычной логике, это чувственный посыл, порыв, выражаемый без причины и анализа. Это состояние, оно может выражаться, как словами, так и языком тела. Речь влюблённого — это настроение».