В пространстве «Люмьер-Холл» представлены две масштабные мультимедийные выставки, посвящённые культовым художникам XX века — Фриде Кало и Винсенту Ван Гогу. Иммерсивный формат позволяет выйти за пределы классического музейного показа: произведения оживают в крупномасштабных проекциях, дополняются звуковым сопровождением, архивными материалами и визуальными акцентами, создавая эффект полного погружения. Зритель не просто рассматривает полотна, а оказывается внутри художественного пространства, где можно почувствовать ритм, эмоцию и мысль автора. Выставки раскрывают искусство как личное высказывание — через боль и уязвимость Фриды Кало, через внутренние поиски и напряжение Винсента Ван Гога. Это не только знакомство с известными произведениями, но и попытка глубже понять контекст их создания, биографии художников и эпоху, в которой они жили. Экспозиция о Фриде Кало дополнена фотовыставкой с редкими архивными снимками и документальными материалами, которые приближают зрителя к личности художницы.