ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фотоаппараты

Театр на Юго-Западе
пр. Вернадского, 125

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Как увидеть красоту в обыденных вещах и прочувствовать целую жизнь всего за одну ночь? В фантастическом мире Валерия Беляковича герои, два зародыша, переживают невероятные приключения. Один из них узнает, что наступила его последняя ночь, что приводит к путешествию в потенциальное будущее, где они общаются со смыслом жизни, бабочками и мухами, переживают полноту жизни и ее красоту, запечатлевая эти моменты на фотокамере. И только тот, кто не появился на свет, способен увидеть то, что обычно ускользает от нашего внимания. Ведь, как сказано, «наша жизнь - не те мгновения, что прошли, а те, что запомнились» — незабываемые и яркие моменты.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста