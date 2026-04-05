Фотоаппараты
пр. Вернадского, 125
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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Как увидеть красоту в обыденных вещах и прочувствовать целую жизнь всего за одну ночь? В фантастическом мире Валерия Беляковича герои, два зародыша, переживают невероятные приключения. Один из них узнает, что наступила его последняя ночь, что приводит к путешествию в потенциальное будущее, где они общаются со смыслом жизни, бабочками и мухами, переживают полноту жизни и ее красоту, запечатлевая эти моменты на фотокамере. И только тот, кто не появился на свет, способен увидеть то, что обычно ускользает от нашего внимания. Ведь, как сказано, «наша жизнь - не те мгновения, что прошли, а те, что запомнились» — незабываемые и яркие моменты.
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