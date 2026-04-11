История человека, родившегося в России на стыке эпох во время показа фильма «Форрест Гамп». Что общего между ним и героем культового фильма? Да практически ничего. Кроме того, что их обоих всегда обзывали идиотами. Форрест Михайлович Скрипочка родился в 1994 году в городе Москве. Он умел красиво петь и увлекался компьютерами. Женился на школьной училке по музыке, вернее она его себе забрала от доброты и душевной неустроенности. Даже завёл дочь. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «Прикладная математика и информатика». Создал популярные компьютерные игры «Чёрный тюльпан» и «Миротворец». Первый космонавт с церебральным параличом, участник 68-ой миссии на МКС. Легко ли быть супергероем и спасать мир? Так же непросто, как быть хорошим сыном, мужем и отцом. А быть и оставаться человеком ещё сложнее. Так про что же этот спектакль? Да про неё самую – про жизнь. Про кнопки, шарниры, про встречи, мысли и чувства. Про людей. Продолжительность – 1 час 40 минут без антракта.