https://www.ermolova.ru/ История театра Ермоловой начинается в 1925 году с самобытной труппы выпускников студии Малого театра. Через 15 лет директор театра, известный артист Николай Хмелёв, пригласил в команду режиссёра Андрея Лобанова, который вскоре занял должность худрука. Андрей Лобанов — знаковый персонаж в истории театра Ермоловой, в его честь театр основал независимую театральную премию. Ученик Лобанова, Владимир Андреев, прослужил художественным руководителем театра Ермоловой почти 40 лет и стал почётным президентом театра в 2012 году. Должность худрука перешла Олегу Меньшикову. Меньшиков затеял революцию — при нём в репертуаре появились современные актуальные спектакли, в том числе — новое прочтение классики. Деятельность труппы Меньшикова небесспорна, но крайне интересна — например, Диденко ставит на сцене кибернуар по произведению Глуховского, а кинозвезда Андрей Петров сверкает в роли Гамлета и импровизирует в шоу-экспромте «Эстафетное интервью». Режим работы: Понедельник с 12:00 до 18:00 Вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00 Перерыв с 15:00 до 16:00
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