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B-day Kiida

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь дня рождения резидента TREFF8 — KIIDA. В этот вечер соберётся множество звёздных имён, чтобы подарить тебе уникальную музыкальную феерию. LINE-UP: Adore U / AGMA / Amvy / Borey / Dub Pepper / D.A.L.I / Dimma Urih / F.A.R / Fridrikh / GetCosy / G-Pol / Gleb Filipchenkow / Highlite / KIIDA / Kirru / Marselina / Max Sparrow / Mironov / Mr Morek / Nerak / Nelli / Nobe / Pozdnyakov / Roma Rone / Stas Satori / Sidorkov / Rikkson / Rezzn!k / Viking / VNDY VNDY / W.D.L / Yaroki / Zakir Бронь столов по указанному номеру. FC / DC

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