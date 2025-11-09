Вечеринка в честь дня рождения резидента TREFF8 — KIIDA. В этот вечер соберётся множество звёздных имён, чтобы подарить тебе уникальную музыкальную феерию. LINE-UP: Adore U / AGMA / Amvy / Borey / Dub Pepper / D.A.L.I / Dimma Urih / F.A.R / Fridrikh / GetCosy / G-Pol / Gleb Filipchenkow / Highlite / KIIDA / Kirru / Marselina / Max Sparrow / Mironov / Mr Morek / Nerak / Nelli / Nobe / Pozdnyakov / Roma Rone / Stas Satori / Sidorkov / Rikkson / Rezzn!k / Viking / VNDY VNDY / W.D.L / Yaroki / Zakir Бронь столов по указанному номеру. FC / DC