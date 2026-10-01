Встреча для всех, кто любит русскую традиционную культуру, деревню и хорошую музыку. Организаторы проводят «Фолк-кемп» на Русском Севере для молодых жителей больших городов. В деревне учатся танцевать, петь, дружить, играть в лапту. Но когда все разъезжаются по домам, начинают скучать друг по другу. Именно поэтому запланировали встречу в Москве, в культурном центре. Сюда могут прийти не только участники фолк-кемпа, но и те, кто хочет попеть, поговорить и потанцевать. Программа: 15:30 — Публичный разговор «Зачем ехать в деревню?» Всё чаще городские жители отправляются в глухие деревни: кто за корнями, кто за кадрами, кто просто за тем, чтобы услышать тишину. На паблик-токе разберут, почему деревня остаётся точкой притяжения — и как меняется этот интерес с годами. О чём пойдёт речь: • почему городской человек во все времена стремился в деревню: от поиска идентичности до эстетики «заброшки»; • как выглядела деревня в фокусе фольклорных собирателей 40–50 лет назад — и что сегодня ищут в ней молодые блогеры и исследователи; • зачем музыканты, искусствоведы и энтузиасты едут за тысячи километров в малонаселённые и порой разрушенные деревни России; • как меняется мотивация: от научного и художественного поиска до создания современного контента; • что стоит за интересом к «глубинке»: ностальгия, культурный код, новая романтика или способ осмысления себя. Это разговор не про «как доехать», а про смыслы: зачем туда идут и что находят. Кто будет говорить: • Татьяна Зименкова — участница фольклорно-этнографического ансамбля «Народный праздник» и ансамбля «Русская музыка»; • Татьяна Молчанова — певица, руководитель фольклорной студии «Междуречье», доцент кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры; • Арсений Симатов — историк, исследователь, путешественник, автор проектов «Экстремальное искусствознание» и «Фолк-кемп на Русском Севере»; • Слава Шиза — искусствовед, энтузиаст глубинки. 18:00 — Мастер-класс по традиционному пению Мастер-класс проведёт Татьяна Молчанова — специалист по южнорусской песенной традиции. Многолетний экспедиционный опыт и систематическое исследование старинных музыкальных образцов воронежско-белгородского пограничья позволяют ей опираться на глубокую полевую базу: в ходе регулярных экспедиций она фиксировала динамику исполнительского мастерства, прослеживала трансформацию песенных структур и ладовых особенностей, формируя целостное представление о традиции. Узнаешь об особенностях южнорусской песенной традиции, о специфике плясовых песен воронежско-белгородского пограничья и о пляске «пересек», а также разучишь плясовую песню, которая станет частью вечеринки. 20:00 — Вечеринка под традиционную музыку Поют и играют творческое объединение «Под облаками» и их друзья: Дмитрий Матвеенко, Федор Сахаров, Дмитрий Власов, Аркадий Косяков, Яромир Калинин.