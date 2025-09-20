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Folga, мемориал домашнему котенку, похороны друзей, Osya Cat
Ольховская ул., 14, стр. 2
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от 555₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер легкой музыки, осенней меланхолии, лиричных композиций и светлой сентябрьской грусти. На сцене: FOLGA нежным милым голосом расскажет о сокровенных переживаниях, разбитом сердце и душевной боли, что обретают форму в современной мечтательной независимой поп музыке. Молодые и красивые «мемориал домашнему котенку» выплеснут печаль энергично, интенсивно и драйвово, а еще это самый тяжелый проект лайтового вечера. Похороны друзей — постпанк с готическим флёром и элементами инди, в котором амплитуда эмоциональных колебаний (от светлых теплых чувств до холода и тревоги) достигает предела. Osya Cat — сверхкошковый ламповый чиллвейв подарит комфорт, уют, укутает в мягонькое одеялко, раскачав слушателя ностальгическими звуковыми вибрациями. Билеты на входе — 700р.
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