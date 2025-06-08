ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

FMF Records Open Air Tribute Festival

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Погрузиcь в атмосферу настоящего металлического драйва. Группа Dark Secret Love исполнит культовые хиты легенд металла: Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera. Тебя ждёт 4 часа мощнейшей энергии и драйва под открытым небом, смешанный сет-лист, который объединит лучшие композиции метал-сцены, атмосфера живого звука и единства фанатов тяжёлой музыки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста