Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Погрузиcь в атмосферу настоящего металлического драйва. Группа Dark Secret Love исполнит культовые хиты легенд металла: Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera. Тебя ждёт 4 часа мощнейшей энергии и драйва под открытым небом, смешанный сет-лист, который объединит лучшие композиции метал-сцены, атмосфера живого звука и единства фанатов тяжёлой музыки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи