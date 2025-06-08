Погрузиcь в атмосферу настоящего металлического драйва. Группа Dark Secret Love исполнит культовые хиты легенд металла: Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera. Тебя ждёт 4 часа мощнейшей энергии и драйва под открытым небом, смешанный сет-лист, который объединит лучшие композиции метал-сцены, атмосфера живого звука и единства фанатов тяжёлой музыки.