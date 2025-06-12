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Flynotes, Shamayna, Погнали

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Первая высадка десанта ананасового экспресса! Псайко инструменталисты FLYNOTES (Санкт-Петербург) презентуют новый альбом, гранждумеры SHAMAYNA (Сиверский) ответят за необходимый градус накала, ну а вампиры ПОГНАЛИ будут ласкать твои уши ярой страстью. 2 этаж 18+ строго с оригиналами документов (паспорт, права, соц карта) — FC/DC в клубе.

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