Первая высадка десанта ананасового экспресса! Псайко инструменталисты FLYNOTES (Санкт-Петербург) презентуют новый альбом, гранждумеры SHAMAYNA (Сиверский) ответят за необходимый градус накала, ну а вампиры ПОГНАЛИ будут ласкать твои уши ярой страстью. 2 этаж 18+ строго с оригиналами документов (паспорт, права, соц карта) — FC/DC в клубе.