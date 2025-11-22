На ярмарке можно будет найти уникальные товары, среди которых предметы декора, авторские украшения, текстиль, эстетичная посуда, натуральная косметика и другие изделия ручной работы. Это отличная возможность порадовать себя или выбрать подарки для близких в преддверии Дня матери. На два дня территория Хлебозавода № 9 превратится в место, где захочется остаться подольше: аромат свежезаваренного чая, мягкий свет торшеров и музыка, которая перенесёт в тёплые воспоминания из детства. Атмосфера напомнит о маминой заботе, родном доме и простых радостях жизни. Гостей будет ждать насыщенная программа. Среди активностей: — создание скетч-портрета в авторском стиле; — зона ресурса, где можно задать специалисту интересующий вопрос и получить ответ с помощью метафорических карт; — кастомизация футболок, шоперов и косметичек; — фотобудка в коллаборации с сервисом печати фотокниг «Периодика»; — серия творческих мастер-классов по изготовлению чокеров, бумажных гирлянд, колец из полимерной глины, мозаики и других изделий. На этот раз маркет участвует в международной акции «Щедрый вторник»: 10% от выручки селлеров и партнёров будут направлены в фонд «Арифметика добра» для помощи программе «Содействие семейному устройству». 22-23 ноября с 12:00 до 21:00