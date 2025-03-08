Весна скоро, и технологичная билетная система Flowerave расцвела раньше всех! Ребята могли просто объявить о большом апдейте, но решили сразу посмотреть на свой продукт в деле, сделав тусу вместе Диско Клубом. В общем, доставай весну из гардероба и спеши на цветочный рейв! И, конечно, не забудь позвать подруг — это и их праздник тоже. В лайнапе: BIICLA / ЛАУД / MASHKOV / DOMINIQUE MARA / SPUTNIK DC / FC Наличие билета не отменяет фейсконтроль.