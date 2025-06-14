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Fleur

«Профсоюз» барное объединение
Новослободская, д. 16А

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от 0₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

FLEUR снова зовёт — громко и точно в сердце. Манит, объединяет и даёт ту самую надежду, ради которой всё не зря. Это музыкальный фестиваль, направленный на развитие и поддержку независимых исполнителей. 21 артист. 21 эксклюзивное выступление, подготовленное специально для FLEUR. Line Up: Сёстры Сабрина Hodila Izba Парнишка Катя Panterrra Андрей Катиков Settlers Клуб Любителей Музыки Quest Pistols Show . Vano Artroom Shoo Чирс Далуна Ugli Erian Antisia & Psaruman Kamill’fo Потоп Yarvi Оля Краснова Secret Guest's Платформы, редакции, стриминги, менеджеры, журналисты и просто неравнодушные любители музыки — все соберутся в одном месте, чтобы услышать, насладиться , запомнить. Старт в 18:00, free вход до 21:00. С 21:00 до 5:00 — вход платный, стоимость билета — это депозит.

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