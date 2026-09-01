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Фли маркет

«Гаражи» в Переделкино, улица Лермонтова, 11

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Бесплатно
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Тебя ждут пузатые кресла в гобеленах, посудные антикварные сокровища, милая сердцу керамика, дачные корзины для цветов, дубовые столы для большой семьи, волшебные ретро-комоды и тумбочки. И важная новость для тех, кто не добрался до сейла в конце августа — привезут все остатки из винного бара Touche. Место проведения: «Гаражи» в Переделкино, Лермонтова, 11 Вход бесплатный, но необходима регистрация https://t.me/beingniceissoeasy

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