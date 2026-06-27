В последние выходные июня на территории Хлебозавода № 9 состоится масштабный летний фестиваль. Основой концепции стала теория Гэри Чепмена о пяти языках любви: подарках, помощи, прикосновениях, времени и словах. Каждый из них легко прочувствовать через активности фестиваля. Можно выбрать подарки для себя или близких, поддержать благотворительные проекты, создать сувенир на мастер-классе, расслабиться в зонах отдыха или обменяться комплиментами на территории быстрых знакомств. На музыкальной программе сделан особый фокус. 27 июня на сцене выступят Лолита Косс, Бюро и Pompeya, а также состоится DJ-сет Никиты Меньшова. 28 июня хедлайнерами станут Каспий, Драгни и Минаева, завершит вечер DJ-сет Ксении Дукалис. В оба дня на площадке будет работать ярмарка локальных брендов. Селлеры представят украшения, керамику, одежду, аксессуары, декор и другие товары ручной работы. А ещё все желающие смогут познакомиться с историями подопечных фонда «Подари жизнь» и принять участие в благотворительных инициативах. Помимо этого, гостей будут ждать: — колесо Фортуны и фотобудка от Twinby; — станция для создания макияжа в сопровождении профессиональных визажистов от Love Generation; — мастер-класс по практике нефункционального общения от Gogol School; — спортивные игры от ПФК ЦСКА; — консультации с психологом, арт-терапия и сеанс с метафорическими картами от Центра Psychoplace на Малой Дмитровке; — гастрономическая зона от «ВкусВилла» и «Теремка»; — место для признаний в любви от «585 Золотой»; — цветочные лимонады и промо активности от «Этики». Для посетителей с животными будет доступна территория заботы от бренда «Четыре Лапы» с экспресс-грумингом, дог-баром и возможностью получить скетч-портрет со своим питомцем. Вход свободный. Требуется обязательная регистрация на сайте фестиваля.