Истории о любви и страсти, о страданиях, веселье, вере и надежде — обо всём, из чего рождается и чем живёт фламенко. Впервые в баре Padron Музыканты: Мария Жаркова — более 20 лет в жанре фламенко. Основательница коллектива «Amigos del Arte», самого крупного творческого объединения фламенко в России, многократный призёр международных конкурсов фламенко. В бэкграунде Марии — работа с лучшими испанскими танцорами и музыкантами и звёздами фламенко со всего мира. Аккомпанировать в этот вечер ей будет Максим Мельников — один из ведущих фламенко-гитаристов России, ученик выдающегося испанского маэстро Мигеля Переса. Выступал в спектаклях всемирно известных артистов Хавьера Латорре и Карен Луго, а также играл на одной сцене с Монтсе Кортес и Амадором Рохасом.