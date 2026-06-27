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Fizica

Большая Дмитровка, 13

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от 1900₽ до 9900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Почувствуй вайбы трендовой музыки Петербурга на летнем концерте Fizica. Звезда танцевальной поп-музыки представит свои главные хиты и новинки в живом исполнении на камерной клубной площадке, где артист и зритель находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Meet&Greet (фото и автограф с артистом) пройдёт перед концертом с 18:00-19:00. Meet&Greet (фото и автограф с артистом) также входит во все категории билетов со столом.

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