Эта повесть-притча рассказывает о самом сложном, долгом и важном путешествии, которое может совершить человек — о пути к самому себе. Прочитав её однажды, наверняка захочется перечитывать снова и снова, чтобы обращаться к важным моментам, которые подсказывают дальнейшие шаги в жизни. А для кого-то, возможно, мысли главного героя созвучны с собственными мыслями. Обращаясь к этапам жизненного пути Сиддхартхи, а также и самого Гессе, на вечере будут медленно читать отрывки из этого произведения и размышлять: — Что заставляет человека «отправляться в путь»? — Что важнее: видеть цель и идти к ней или «быть в потоке», жить здесь и сейчас? Противоположны ли эти понятия или являются частями одного целого? Предварительное чтение произведения рекомендуется, но не является обязательным.