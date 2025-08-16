ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Film Swap'25

ДК Гайдаровец м. Курская, улица Земляной Вал, 27с3. В арке будет калитка, пароль: 212к4729

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Ты увидишь итоговую фотовыставку работ участников конкурса плeночных даблов Film Swap. Организаторы собрали заявки от фотографов со всей России, после чего поделили участников на пары. Каждый из них отснял катушку фотоплeнки, после чего обменялся ею со своим партнeром и отснял эту же плeнку второй раз. И вот результат: удивительные сочетания несочетаемого, иногда тревожные, иногда смешные. Здесь есть место всему и для всех. Становись частью этого. Все вопросы: https://t.me/PhotoKarton_news

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста