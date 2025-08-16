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Про событие
Ты увидишь итоговую фотовыставку работ участников конкурса плeночных даблов Film Swap. Организаторы собрали заявки от фотографов со всей России, после чего поделили участников на пары. Каждый из них отснял катушку фотоплeнки, после чего обменялся ею со своим партнeром и отснял эту же плeнку второй раз. И вот результат: удивительные сочетания несочетаемого, иногда тревожные, иногда смешные. Здесь есть место всему и для всех. Становись частью этого. Все вопросы: https://t.me/PhotoKarton_news
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