Проект художницы Люси Соловьевой (LU) про важность невербальных форм коммуникации — молчания, мимики и жестов. Хотя люди и привыкли жить в культуре, где на первом месте стоит слово, художница подчеркивает, что не каждый способен выразить свои чувства. Более того, они часто оказываются в таком потоке эмоций и мыслей, что собрать их в целостное повествование становится невозможно, и человеку остается только молчать. Указывая на важность «умолчания», LU в нескольких сериях картин представляет зрителю выразительные женские образы, раскрывающие сложности современного общества. Ее героини одновременно хрупкие и дерзкие, и в них всегда остается притягательная недосказанность. Особо выделяется серия «Грустное селфи». Друзья, близкие, а часто и незнакомцы присылают LU свои селфи, которые она превращает в портреты, стараясь охватить как можно больше разнообразных эмоций. Контент, характерный исключительно для соцсетей, оказывается перенесенным в музейное пространство. Часы работы: вт-вск, с 12:00 до 21:00.