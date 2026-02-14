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Fidelis

Чистопрудный бульвар, 25

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от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Будешь трепетно искать twin flames, соулмейтс и все другие родные душеньки в этих пещерах 14 февраля. В программе мерцающие лайвы сонма окрыленных, медитативные танцы, пластические перфы и созерцание потусторонних инсталляций. DJs: ANGELXII Alisa Avilova Dina Ra XXtuha anpel Barkal jia Малиновка lives Где-то там Мирный город Zlata Ogneva & Neku Da мутъ Tafalaria (performance) Eternal Dance itwasntyourfault Маркет артефактов

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