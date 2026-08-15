Фестиваль журнала Seasons More Amore
Самокатная улица, 4с11, на территории Кристалла
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
В программе фестиваля спектакли и мастерские, разговоры о культуре, экскурсии по территории бывшего завода, маркет локальных брендов и музыка. Хедлайнером фестиваля станет инди-группа Artemiev с программой нового мини-альбома «Нокаут». «Кристалл» — пространство в историческом районе Лефортово, расположенного на территории бывшего завода. Сегодня здесь индустриальная архитектура становится частью современной городской среды: работают рестораны, кофейни, локальные магазины, выставочные пространства и культурные проекты. Просторная территория позволила расширить программу, принять ещё больше гостей и сделать их пребывание на фестивале ещё комфортнее. Визуальным образом More Amore 2026 стали перламутр и ракушки. Организаторы приглашают гостей поддержать морское настроение фестиваля и предлагают дресс-код: перламутровые оттенки и полоски. Интересные события программы: 15 августа: 12:00-18:00 Мастерская перевоплощения от команды «Дом на крыше» (любой желающий сможет сделать шляпу-корабль), 18:00 Морское шествие 15:00-16:00 Мастер-класс по сервировке сет-дизайнера Наташи Микулич 19:30-20:30 Концерт инди-группы Artemiev 16 августа: 12:00-13:00 Лекция театрального критика Милы Денёвой «Новый театральный сезон: чем будем удивлять» 15:00-16:30 Пешеходная экскурсия по территории бывшего завода от проекта «Москва глазами инженера» «Блеск «Кристалла» и гимн стрит-арту» 19:00-20:00 Лекция культуролога Светланы Сидоровой «Русский человек на rendez-vous» Дресс-код: перламутр и полоски Вход свободный, для участия в некоторых мастер-классах и экскурсиях необходимо приобрести билеты: https://seasons-project.ru/15-16-augusta-festival-more-amore/ 15-16 августа с 12:00-21:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи